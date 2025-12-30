طريقة التقديم على تأشيرة إلكترونية للحج أو العمرة عبر منصة نسك 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - تعد منصة نسك لحجز تأشيرة الحج والعمرة أفضل خيار لك إذا كنت تفكر في زيارة بيت الله الحرام، حيثُ أنها توفر لك الخدمة بأسعار متميزة وتكون بمميزات كثيرة، ومقارنةً مع المنصات الأخرى التي توفر الخدمة نفسها فهي الخيار الأول لدى الكثيرين، وتتيح فرصة الحجز الإلكتروني للتأشيرة، وهي منصة سعودية متاح لجميع المواطنين الأجانب خارج السعودية استخدامها وحجز رحلات الطيران في الوقت المناسب لهم وحجز الفنادق للإقامة بها، ونعرض المزيد من التفاصيل في السطور الآتية.

خطوات التسجيل الإلكتروني في منصة نسك للحج والعمرة

يمكن لكل شخص راغب في التسجيل إلكترونيًا على منصة نسك تتبع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا يجب تحميل على الجوال تطبيق نسك عبر المتجر المتواجد على الهاتف.

في حالة إذا كان لديك حساب قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

أما إذا لم يكن لديك حساب يتطلب منك إنشاء حساب جديد، وهنا يطلب التطبيق بعض البيانات الشخصية يرجى إدخالها كاملة بشكل صحيح.

تتمثل تلك البيانات في الاسم ورقم الهاتف والجنسية وتاريخ الميلاد والبلد التي يتم الإقامة بها.

بعدها إدخال كلمة مرور ويجب الحرص على أن تكون قوية لكي لا يكون من السهل اختراقها.

يتم إرسال لك رمز خاص بالتحقق على رقم الجوال، ويتم إدخاله في الخانة المحددة.

هكذا تكون قد أتممت مهمة التسجيل على منصة نسك للحج والعمرة.

اتفرج أيضًا: هذه شروط السفر إلى أستراليا من السعودية 2026

المزايا التي توفرها منصة نسك

هناك العديد من المزايا التي توفرها منصة نسك لمستخدمين هذا التطبيق، وتتمثل فيما يلي: