يبدأ اليوم.. تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر بعد الزيادة الجديدة وطريقة الاستعلام عن الدعم
قامت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن الموعد المحدد لصرف الضمان الاجتماعي الخاص بشهر نوفمبر حيث تساءل كثير من المستفيدين عن الموعد المحدد لصرف الضمان حتى يتأكدوا من أنه سوف يتم صرف الضمان الاجتماعي في موعده المحدد أم لا حيث أنه من المعتاد القيام بصرف الضمان الاجتماعي في يوم 1من كل شهر ميلادي حيث أوضحت الوزارة أنه لم يتم أي تغيير في الموعد الخاص بصرف الضمان الاجتماعي ولن يحدث ذلك إلا في وجود حالات تستحق هذا الأمر مثل العطلات الرسمية وغيرها من الامور وأما عن شهر نوفمبر فلا يوجد به أي عطلة رسمية تمنع الحكومة من القيام بصرف الضمان فسوف يكون يوم 1 من شهر نوفمبر يوم الأربعاء من هذا الأسبوع وبالتالي سوف يتم صرفه في بداية الشهر كالمعتاد.
ما هي طريقة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي لشهر نوفمبر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن وجود بعض الخطوات السهلة التي يمكن للمستفيدين اتباعها حتي يتمكنوا من الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالضمان الاجتماعي فيمكنه الاستعلام من خلال تلك هذه الخطوات:
- يقوم الشخص المستفيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة الضمان الاجتماعي المطور.
- يقوم الفرد المتقدم بكتابة رقم السجل المدني أو كتابة رقم الإقامة الخاصة به ويكتب كلمة المرور في المكان المحدد له ثم يضغط على تسجيل الدخول.
- يقوم الفرد بالضغط علي استعلام عن الدفعة ويقوم بعد ذلك بكتابة التاريخ الخاص بالاستحقاق ثم يضغط على استعلام فسوف تظهر له علي الفور كافة التفاصيل المتعلقة بالدفعة .
أهم شروط الضمان الاجتماعي المطور
أوضحت الوزارة بعض الشروط التي يلزم توافرها في الفرد حتى يتمكن من الاستفادة من الدعم الخاص بالضمان الاجتماعي المطور وهي :
- يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية ومتاح أيضاً للمرأة الغير سعوديين بشرط أن تكون متزوجة من رجل سعودي أو المرأة المطلقة أو الأرملة الغير سعودية ولكن لها أبناء سعوديين.
- متاح لأبناء المرأة الأرملة أو المطلقة السعودية المتزوجة من رجل غير سعودي .
- توفر هذا الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام.