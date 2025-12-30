مجلس الضمان الصحي يصرح عن طريق الاستعلام عن التأمين للمواطن والمقيم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - يعد الضمان الصحي من أهم الأشياء التي تحرص الحكومات على تقديمها لكل المتواجدين على أرض الدولة، لذلك اهتم مجلس الضمان الصحي السعودي بتقديم التأمين الصحي لكل المواطنين والمقيمين في السعودية، ذلك مع توفير إمكانية الاستعلام عنه بسهولة من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة من خلال موقع أبشر أو موقع الضمان الاجتماعي التعاوني.

الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال منصة أبشر برقم الإقامة

لكى تتمكن من الاستعلام عن الضمان الصحي الخاص بك عن طريق استخدام رقم الإقامة بطريقة صحيحة يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع أبشر.

سجل دخولك إلى حسابك من خلال كتابة اسمك وكلمة المرور.

عندها سوف يصل إليك رمز التحقق فى رسالة قم بتسجيله بطريقة صحيحة.

اختار كلمة معلومات التأمين الصحي للمقيمين من القائمة.

سجل رقم الإقامة في الخانة الفارغة أمامك ثم سجل الرمز المائي الظاهر على الشاشة.

اضغط على كلمة استعلام أو عرض.

بعد ذلك سيظهر أمامك حالة التأمين الخاصة بك سواء كانت سارية أو متوقفة.

الاستعلام عن التأمين الصحي من خلال موقع مجلس الضمان الاجتماعي التعاوني

يمكنك أيضًا الاستعلام برقم الإقامة عن التأمين الصحي من خلال الموقع الرسمي لمنصة التأمين الصحي على الإنترنت، من خلال القيام بالتالي:

سجل دخول على موقع مجلس الضمان الاجتماعي التعاوني.

اختر خانة الخدمات الإلكترونية على الموقع.

ستظهر أمامك جميع الخدمات الإلكترونية التي يقدمها الموقع.

اختر كلمة الاستعلام عن التأمين الصحي.

سجل رقم الإقامة الخاص بك في الخانة المخصصة له.

سجل الرمز المائي الظاهر أمامك.

اضغط على كلمة استعلام أو موافق.

عندها سوف تظهر أمامك صفحة مسجل بها حالة التأمين الصحي الخاصة بك.

الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الهوية الوطنية

إن كنت من المواطنين وتريد الاستعلام عن حالة التأمين الطبي الخاصة بك متوقفة أو سارية يمكن القيام بالتالي:

سجل دخولك على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الضمان الصحي.

قم بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر كلمة الاستعلام عن حالة التأمين الطبي.

اكبس على أيقونة الدخول للخدمات.

سجل رقم الهوية الوطنية والرمز المائي الموجود على الشاشة.

اضغط على كلمة إرسال وسوف تظهر أمامك حالة التأمين الطبي الخاص بك.

بهذا نكون قد وضحنا طريقة الاستعلام عن التأمين الطبي لكل من المواطنين والمقيمين بالسعودية بعدة طرق سهلة من خلال الإنترنت، يمكن لأي فرد تنفيذها على منصة أبشر أو موقع مجلس التأمين الطبي، دون أن يكون هناك أي عائق في ذلك.