الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً

وزارة الموارد البشرية: استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1447 بعد الزيادة الجديدة وجدول الزيادة

استخدام حاسبة الضمان المطور 1447 أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في 18 أكتوبر 2026، عن زيادة سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور بنسبة 10% للعائل و96% للتابع، وذلك من خلال التعديل على المعايير والضوابط التي يتم على أساسها حساب المعاش وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الحكومة السعودية على تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي المطور، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 5000 ريال.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1447

يمكن للمواطنين السعوديين الاستفادة من حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1447 لمعرفة قيمة المعاش المستحق لهم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على أيقونة “حاسبة الضمان الاجتماعي المطور”. إدخال البيانات المطلوبة، مثل: نوع المعاش (عائل، زوجة، تابع).

عدد أفراد الأسرة.

نوع الدخل (ثابت، متقلب).

قيمة الدخل. الضغط على “حساب”.

جدول الزيادة في سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور

تشمل الزيادة جميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، سواء كانوا مسجلين قبل الزيادة أو بعد الزيادة سيتم صرف الزيادة مع الدفعة التالية للمعاشات، والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين في 20 أكتوبر 2026 يمكن الاستعلام عن قيمة الزيادة من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئة الحد الأدنى للمعاش قبل الزيادة الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة العائل 1100 ريال 1320 ريال الزوجة 550 ريال 660 ريال الابن/الابنة (من سن 18 إلى 25) 275 ريال 322 ريال الابن/الابنة (من سن 25 إلى 45) 350 ريال 423 ريال الابن/الابنة (من سن 45 فأكثر) 425 ريال 507 ريال الأم الأرملة/المطلقة (بدون أبناء) 2000 ريال 2200 ريال الأم الأرملة/المطلقة (مع أبناء) 1500 ريال 1650 ريال الأخت (غير المتزوجة) 1500 ريال 1650 ريال الأخ (غير المتزوج) 1250 ريال 1425 ريال

نصائح للاستفادة من الضمان الاجتماعي المطور:

تأكد من استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور.

قم بتسجيل حسابك في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الضمان الاجتماعي.

قم بتحديث بياناتك الشخصية والمالية بشكل دوري.

إرشادات استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور

لاستخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، اتبع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. اضغط على أيقونة “حاسبة الضمان الاجتماعي المطور”. أدخل البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها. اضغط على “حساب المعاش”.

وسوف تظهر لك قيمة المعاش التقديري تهدف زيادة سلم رواتب الضمان الاجتماعي المطور إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 5000 ريال. وتعد هذه الزيادة من أهم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.