الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - متى ينقطع الضمان الاجتماعي للمطلقه؟ وما هي شروط الضمان الاجتماعي للمطلقة؟ إذ إن الضمان الاجتماعي هو مبلغ من المال تحصل عليه بعض الفئات ليساعدهم على تحسين جودة حياتهم، ويحصلون عليه من المملكة العربية السعودية من خلال وزارة العمل، وقامت وزارة العمل بوضع بعض الشروط التي تحدد هؤلاء المستحقين، وفي السطور القادمة نتعرف على هذه الشروط بالنسبة للمطلقة في موقع لحظات نيوز.

متى ينقطع الضمان الاجتماعي للمطلقه

إذا كنت تسأل عن متى ينقطع الضمان الاجتماعي للمطلقه، فهناك حالة واحدة فقط ينقطع الضمان الاجتماعي عنها، وهي إذا زاد دخلها الشهري عن مبلغ الضمان الاجتماعي الذي تعطيه لها المملكة العربية السعودية، أو تفقد استقلاليتها، أو في حالات الزواج، وهنا يمكن أن تضاف كتابع لرب الأسرة إذا كان يستحق الضمان الاجتماعي.

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقة

شروط الضمان الاجتماعي للمطلقة تعد شروط سهلة وتعمل على تحسين حياة المطلقة، وضمان لها حياة يسيرة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة أولادها كتابع لتغطية مصاريف الأولاد، والشروط هي:

أن تكون المطلقة سعودية إلى جانب أن تكون مقيمة داخل المملكة العربية السعودية.

لا يجب أن تتعدي 65 عام، ولا تقل عن 35 عام.

يجب ألا تكون مسجلة في أي برنامج من برامج الدعم الأخرى بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون لديها حساب بنكي لكي يتم تحويل المبلغ عليها كل شهر.

لا يجب أن تكون موظفة في أي مصلحة حكومية.

المطلقة من حقها طلب معاش الضمان الاجتماعي.

يكون لها مسكن خاص بها بعيد عن الأسرة.

تكتب المطلقة جميع بياناتها، بالإضافة إلى أطفالها إذا كان يوجد.

توضح المطلقة إذا كان لها مصدر دخل آخر، أو بعض الأملاك والمدخرات.

تقوم وزارة العمل بحساب الدخل والعائد المادي وهل تستحق الضمان الاجتماعي أم لا.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقة

لمعرفة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمطلقة عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الموارد البشرية، لتتمكن من طلب الضمان الاجتماعي أو لمعرفة هل أنت تستحقين الضمان الاجتماعي أم لا، يجب اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع وزارة الضمان الاجتماعي المطور “من هنا”. اختيار خانة ” التسجيل بالبرامج”. كتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح. انقر على خانة “إرسال”. هنا تقوم الوزارة بالتواصل مع المرأة وإبلاغها باستحقاق المعاش.

كم مبلغ المرأة المطلقة من معاش الضمان الاجتماعي

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ببعض المبالغ لمستحقين الضمان الاجتماعي، وحرصت الوزارة أن يكون المبلغ كافٍ لأساسيات الحياة قدر الإمكان، والمبالغ هي:

المطلقة التي ليست لها أبناء تتقاضى تقريبًا 1100 ريال سعودي.

تتقاضى المطلقة التي لديها أولاد 1000 ريال سعودي لها، ولكل تابع لها 500 ريال سعودي.

قرض من الضمان الاجتماعي للمطلقة

تعطي وزارة الضمان الاجتماعي إلى المطلقة والأرامل قرض قد يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، تسهيلًا من الدولة على المطلقة ظروف الحياة اليومية، وربما يفتح لها هذا القرض فرصة أكبر للعمل، لذلك هناك شروط لأخذ هذا القرض، وهي:

الحصول على نموذج من البريد، يكون عليه توقيع موظف في مصلحة البريد وتوقيع المرأة المطلقة.

نسخة من الهوية الوطنية الخاصة بالمطلقة.

نسخة من صورة الهوية للكفيل إذا وجد.

نموذج يطلق عليه بياناتي ساري المفعول بالإضافة إلى نموذج بياناتي من الكفيل.

نموذج إلكتروني 105 لا يمر عليه 60 يومًا، وعليه جميع الأختام المطلوبة.

إن شروط الالتحاق بنظام الضمان الاجتماعي وضعت لكي تنظم من المستحقين وغير المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي، وهذا المعاش يزيد من جودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية.

أسئلة عشوائية

متى يخرج الابن من الضمان؟

يستمر الصرف للابن الذكر إذا كان يواصل تعليمه حتى بلوغه الـ26 عامًا أو تخرجه أو عمله أيهم أقرب.

هل الضمان المطور يشمل العاطلين؟

نعم مع استيفاء شروط الضمان المطور للعاطلين.