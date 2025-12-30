اليورو يتحرك فى المنطقة السلبية وسط تعاملات ضعيفة

•الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه قبل محضر الاحتياطي الفيدرالي

•ضعف احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية في فبراير 2026

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتحرك في المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ، مع استئناف العملة الأمريكية مكاسبها قبل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، و الذي من المتوقع أن يظهر انقساما بين الأعضاء حول مسار أسعار الفائدة في 2026.



يسود الهدوء أسواق العملات في معظمها نتيجة ضعف السيولة بسبب عطلات رأس السنة الجديدة ،حيث يتطلع المتداولون إلى المستقبل بعد عام مخيبة لبعض العملات الكبرى وعلى رأسها الدولار الأمريكي.



تراجعت احتمالات إقدام البنك المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة في فبراير 2026، لا سيما في ظل تحسّن الأنشطة الاقتصادية في منطقة اليورو خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب التوقعات باستمرار هذا التحسّن مع انحسار المخاطر السلبية.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى ( 1.1764$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1772$) ،وسجل أعلى مستوى عند ( 1.1779$).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين مستقرًا بدون أي تغيير يذكر ،بعد خسارة استمرت على مدار يومين ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1808 دولارًا.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتًا بالجلسة السابقة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مجددًا سلة من العملات العالمية.



يصدر في وقت لاحق اليوم ،محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي من المتوقع أن يظهر انقساما بين صانعي السياسة النقدية حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية في 2026 ، وهو ما قدي يؤدي إلى تراجع التكهنات حول إجراء تخفيضين في أسعار الفائدة على مدار العام المقبل.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى فبراير 2026 مستقر حاليًا بأقل من 10%.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



فجوة أسعار الفائدة

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأخير ،تقلصت فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة إلى 160 نقطة أساس لصالح الفائدة الأمريكية ،كأدنى فجوة منذ مايو 2022 ،مما يصب فى صالح ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحافظ على مساره الصاعد – توقعات اليوم – 30-12-2025