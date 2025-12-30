الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:21 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةما هي شروط تركيب عداد كهرباء السعودية 1447 كم رسوم تركيب عداد الكهرباء ؟

إذا كنت تتساءل عن ما هي شروط تركيب عداد كهرباء السعودية 1447 كم رسوم تركيب عداد الكهرباء ؟ فإنك بالطبع في حاجة لتركيب العداد ويمكنك ذلك بكل سهولة حينما تشترك في الموقع الخاصة بالكهرباء في المملكة السعودية، أو ربما بالذهاب لأحد المكاتب المتخصصة في صيانة الكهرباء، وفي هذا الشأن سوف نقوم بسرد كل ما تتوقع وتحتاج حول الموضوع، فقط استمر بالقراءة.

قامت الشركة السعودية المتخصصة في الكهرباء بإصدار بعض القوانين التي تسري داخل المملكة السعودية العربية فيما يخص عداد الكهرباء لجميع الأشخاص غير المقيمين نتيجةً لطلبهم الخدمات الكهربائية، وكذلك الذين لا يمتلكون العقارات، وهنا سوف نقوم بعرض المعايير أو الشروط الخاصة بتركيب العداد:

بدايةً ينبغي أن يكون موقع المنزل المراد تركيب العداد به بعيدًا عن أي أراضي حكومية أو خاصة بالخدمة العامة.

كذلك فلا يجب أن تكون تحت نزاع قانوني، وكذلك الخاصة بشخصٍ آخر.

كذلك ينبغي أن يكون المنزل لا يخالف القانون الخاص بمعايير البناء؛ والتي صدرت َم الجهات المختصة نتيجةً لتطوير وتنظيف العشوائيات.

وأخيرًا لا يمكن أن تقوم ببناء أي منزل أو مبنى قبل تركيب العداد حتى لا تتسبب في الضرر الساكنين.

تقوية عداد الكهرباء

ووفقًا لما سبق فقد تم طرح الشركة الكهربائية، َالتي أعلنت عن بعض المتطلبات الخاصة بتحسين العداد الكهربائي، وعليه تكون الشروط الواجب توافرها من الناحية الفنية كما يلي:

يجب تقديم صورة من رقم الهوية الوطنية، أو كذلك السجل التجاري أيهما متاح.

بالإضافة إلى صورة مما يثبت الملكية للأرض، وكذلك الرخصة الخاصة بالبناء.

كذلك يجب إرفاق صورة من الموقع الخاص بك.

وكذلك صورة العداد الكهربائي من قريب.

وأخيرًا التقرير الخاص بتفتيش القسم الفني.

تكلفة تركيب عداد كهرباء جديد

تتنوع أسعار تركيب العداد داخل مدن المملكة السعودية، وذلك يعتمد على الفئات المختلفة، وذلك ما تقوم الوزارة بتوفيره، وتكون الأسعار ما يلي:

بدأت السعودية بعرض عداد يبلغ جهده 200 أمبير، وبقوة 76.2، وذلك بتكلفة تصل لـ 11430 ريال فقط.

كذلك قد عملت تقييم حاسبة أسعار لعداد الطاقة بقيمة 100 أمبير، وجهد 96، والذي تصل 10350 ريال سعودي فقط.

وغير ذلك من الأسعار التي يمكن التعرف عليها بفئاتها المختلفة على الموقع الخاص بالشركة السعودية للكهرباء.

وختامًا وبعد أن ذكرنا الإجابة الوافي لـ ما هي شروط تركيب عداد كهرباء السعودية 1447 كم رسوم تركيب عداد الكهرباء ؟ وكذلك الأسعار الخاص بكل عداد باختلاف الأنواع الخاص به، وعليه يجب أن نهتم بكافة اللوائح التي وضعتها الحكومة فيما يخص العداد الكهربائي بالنسبة للأراضي المراد البناء عليها.