موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد 1447 ما هو وكيف استعلم عن نزول الراتب؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:21 صباحاً - سنتعرف اليوم على موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يعد نظام الضمان الاجتماعي الجديد من أحد الأنظمة والبرامج التي توفرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وهذا البرنامج يعمل على توفير دعم مالى للأسر المحتاجة، فمن خلال موقع لحظات نيوز سنعرف موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد، وهذا الموعد هو يوم 1 من كل شهر ميلادي، أي أن الضمان الاجتماعي لشهر أكتوبر الحالي يتم صرفه يوم 1 الموافق 16 من ربيع أول عام 1447 هجريًا، بالإضافة إلى أنه يتم استلام الدعم من خلال استخدام البطاقة الرقمية.

كما يجدر الإشارة إلى أن الوزارة قررت أن يتم صرف دعم إضافي مع راتب الضمان الاجتماعي، حيث وفرت إمكانية تقديم الأسر المحتاجة على هذا الدعم الإضافي الذي يشمل حليب الأطفال، والماء، والكهرباء، والغذاء.

كيف استعلم عن نزول راتب الضمان الاجتماعي

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل الاستعلام عن نزول راتب الضمان الاجتماعي، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

القيام بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا”. ثم يتم إدخال رقم الهوية، وكلمة المرور، ورمز التحقق المرئي على الشاشة. ثم الضغط على زر تسجيل الدخول. الدخول إلى الحاسبة. بعد ذلك سيظهر للمستخدم راتب الضمان الاجتماعي وموعد نزوله.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية.

ألا يكون المتقدم مقيم في إحدى دور الرعاية والإيواء في المملكة.

ألا يمتلك المتقدم أي أصول أو عقارات.

يجب الإلتزام بجميع تعليمات وزارة الموارد البشرية فيما يتعلق بالتعليم والصحة.

أن يكون المتقدم الشاب جاد في البحث عن فرصة عمل.

موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد، هذا ما تم التعرف عليه من خلال الفقرات السابقة، حيث إن الضمان الاجتماعي هو برنامج يقدم دعم مادي للأسر الأشد احتياجًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف توفير حياة كريمة وتلبية احتياجاتهم المعيشية.