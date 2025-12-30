الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:21 صباحاً - هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم؟ وما هي طريقة حساب راتب التقاعد؟ حيث إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعمل على الإعلان عن مواعيد صرف رواتب التقاعد لجميع الأشخاص المستفيدين من المؤسسة بالمملكة العربية السعودية، وبالتالي من خلال جريدة لحظات نيوز سنوضح جدول صرف رواتب المتقاعدين في السعودية.

هل نزلت رواتب المتقاعدين اليوم

تمنح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية راتب التقاعد لكل موظف في القطاع العام أو الخاص الذي يبلغ من العُمر الـ 60 عامًا أو أكثر/ وذلك كشكر وتقدير من الدولة لما بذله من أجلها، ويأتي موعد صرف راتب ربيع الأول 1447 هـ يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر المُقبل 2026م

جدول صرف رواتب المتقاعدين في السعودية 1447/ 2026

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن جدول صرف رواتب المتقاعدين 2026/ 1447، وهو جاء على النحو التالي:

اليوم التاريخ الهجري 1447 التاريخ الميلادي 2026 الأربعاء 17 ربيع الثاني 1 نوفمبر الخميس 16 جمادى الأول 30 نوفمبر الإثنين 19 جمادى الآخرة 1 يناير الخميس 20 رجب 1 فبراير الخميس 19 شعبان 29 فبراير الإثنين 22 رمضان 1 أبريل الأربعاء 22 شوال 1 مايو السبت 24 ذو القعدة 1 يونيو الإثنين 25 ذو الحجة 1 يوليو

اقرأ أيضًا: رغم ظهور نتائج الأهلية | نزول نصف راتب الضمان الاجتماعي لهذه الفئات وضعفه لغيرها

طريقة حساب راتب التقاعد في السعودية

يستطيع الآن جميع الموظفين المتقاعدين حساب راتب التقاعد الخاص بهم بكل سهولة في التأمينات الاجتماعية، وذلك يتم عبر اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع الهيئة العامة للتقاعد “من هنا” مباشرةً. النقر على “دخول” النفاذ الوطني الموحد. سوف يتم الانتقال إلى صفحة أخرى يُطلب فيها تسجيل الدخول. يتم إضافة اسم المستخدم، وكلمة المرور في الخانات المخصصة لهما. من ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. إضافة كود التحقق في المربع المخصص له. بعد ذلك التوجه لخدمة “حاسبة معاش التقاعد” من ضمن الخدمات. سيُطلب إدخال بعض البيانات المتعلقة بآخر راتب وعدد سنوات الخدمة وغيرها. من ثم النقر على أيقونة “حساب”. سوف تظهر قيمة راتب التقاعد.

تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية نحو مساعدة الموظفين المتقاعدين سواء بالقطاع الخاص أو العام بعد تخطيهم سن الـ 60 عامًا والتقاعد عن العمل عبر منحهم راتب شهري.