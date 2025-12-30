شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-30 03:08AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما شهد تداولات متقلبة أمس أنهاها بالاستقرار دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل ضغطاً سلبياً ديناميكياً يعزز من فرص تعميق خسائر السعر في الفترة القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المهم 2,900$، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يشكل عاملاً يساعد السعر على عكس تلك التوقعات بصعود مفاجئ.