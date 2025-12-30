سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعد لكسر دعم مهم – توقعات اليوم – 30-12-2025

انخفض سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما شهد تداولات متقلبة أمس أنهاها بالاستقرار دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يشكل ضغطاً سلبياً ديناميكياً يعزز من فرص تعميق خسائر السعر في الفترة القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المهم 2,900$، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يشكل عاملاً يساعد السعر على عكس تلك التوقعات بصعود مفاجئ.