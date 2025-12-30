سعر النفط خام برنت يبدأ باستعادة تعافيه – توقعات اليوم – 30-12-2025

ارتفع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، بعدما حاول الزوج طيلة تحركاته السابقة البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لتساعده على الانطلاق من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي.