سعر الدولار مقابل الفرنك يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-12-2025

استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بعدما نجح الزوج في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج في الفترة القادمة.