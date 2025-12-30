- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-30 02:34AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
استقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على مكاسب خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بعدما نجح الزوج في تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج في الفترة القادمة.