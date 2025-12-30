تسجيل مندوب هنقرستيشن ذيبان 1447

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - تسجيل مندوب هنقرستيشن ذيبان يتم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، حيث يساعد موقع هنقرستيشن على ربح الأموال والحصول على دخل معقول من خلال السرعة في توصيل الطلبات، والقيام بعدة مهام للتمكن من جني الربح، لذلك يكشف موقع لحظات نيوز عن طريقة التسجيل وشروط العمل بشيء من التفصيل.

تسجيل مندوب هنقرستيشن ذيبان

يرغب الكثير من الشباب في التقدم عبر موقع هنقرستيشن على وظيفة ذيبان للعمل كمندوبين وسائقين للحصول على ربح ومصدر دخل إضافي، حيث يمكنهم تطبيق خطوات تسجيل مندوب هنقرستيشن ذيبان التي تتضح كما يلي:

الولوج إلى الموقع الرسمي هنقرستيشن ذيبان “من هنا”. قم بتحديد المدينة التي تتبع لها بالنقر على السهم في خانة المدينة.

انقر على المربع الأصفر سجل الآن. قم بملء البيانات المطلوبة من الاسم ورقم الجوال والجنسية.

حدد نوع العمل سواء دوام جزئي أو كلي. قم بكتابة اسمك باللغة الإنجليزية في المكان المحدد له. انقر على سجل الآن.

شروط العمل في هنقرستيشن

إن التعرف على طريقة تسجيل مندوب هنقرستيشن ذيبان يحتم علينا ذكر شروط العمل كمندوب في ذلك الموقع، والتي تتضح كما يلي:

وجود رخصة قيادة سارية المفعول مع المتقدم.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 55 عامًا.

وجود مستند إقامة بالمملكة ساري المفعول.

يجب أن يكون المتقدم مالكًا لسيارة شخصية، ولا يتم قبول العمل بمركبات النقل.

لا يسمح هنقرستيشن بتسجيل الدراجات النارية.

إذا لم يكن المتقدم مالكًا للسيارة، فيجب توفير ترخيص المركبة.

يجب أن تكون السيارة بحالة جيدة وألا يتجاوز عمرها عن 10 سنوات.

إجراء الفحص الطبي في إحدى المستشفيات الحكومية.

تسجيل رقم الجوال الخاص بالمتقدم والمسجل في تطبيق stc pay.

الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل في هنقرستيشن

في صدد التعرف على كيفية تسجيل مندوب هنقرستيشن ذيبان، وجب التنويه أن الموقع يحدد مجموعة من أوراق التوظيف والتي تتضح كما يلي:

تقديم صورة شخصية للمتقدم حديثة.

رخصة قيادة سارية المفعول.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

صورة من تصريح الإقامة ساري المفعول للمقيمين.

تقديم رقم الآيبان الخاص بالمتقدم.

صورة من شهادة الفحص الطبي المعتمدة من جهة حكومية.

آلية العمل في هنقرستيشن ذيبان

بعد الانتهاء من التسجيل في هنقرستيشن ذيبان يبدأ المندوب في أولى خطوات العمل وجني الأرباح من خلال اتباع الخطوات التالية:

تحميل تطبيق هنقرستيشن ذيبان الخاص بمندوبي التوصيل، للأندرويد “من هنا“، وللأيفون “من هنا“. يتم تسجيل حساب شخصي للمندوب عبر التطبيق. تعيين كلمة مرور وتسجيل الدخول إلى التطبيق. النقر على خيار استلام الطلبات. سوف يتلقى المندوب مجموعة من المهام والطلبات. عليه توصيل الطلب الوارد إليه. بعد الانتهاء من عملية توصيل الطلب، يتم النقر على تسليم الطلب.

مميزات العمل في هنقرستيشن ذيبان

إن العمل كمندوب في هنقرستيشن ذيبان له العديد من المميزات الرائعة التي تتمثل فيما يلي:

الحصول على مصدر دخل إضافي.

لا يشترط التفرغ للعمل في الوظيفة.

لا تحتاج الوظيفة إلى بذل جهد كبير.

الحصول على مبلغ 5800 ريال في الشهر كعمولة توصيل.

حصول الموظف على تأمين طبي.

لا توجد مواعيد رسمية للعمل، حيث يمكن العمل في أوقات الفراغ.

لا يوجد موديل محدد للسيارات.

يمكن للمندوب تحديد المناطق التي يود العمل بها.

الحصول على 21 يوم كإجازة خلال العام بجانب الإجازات الأسبوعية.

إن العمل كمندوب في هنقرستيشن ذبيان تضمن تحقيق المزيد من الأرباح طوال مدة العمل، فهو يقدم مجموعة من المميزات الرائعة عند زيادة عدد رحلات التوصيل، مع توفير تسهيلات عديدة للعاملين.

أسئلة شائعة

هل عمولة التوصيل في هنقرستيشن ذبيان ثابتة؟

لا، فهي قابلة للزيادة عند القيام بعدد رحلات أكبر.

ما هي الخدمة التي يقدمها هنقرستيشن للمقيمين في المملكة؟

تحمل تكاليف نقل الكفالة عند رغبة المقيم في ذلك.

هل يوفر هنقرستيشن سيارات لمن لا يمتلك سيارة ويريد العمل؟

نعم، وهذه من أبرز المميزات بالموقع.