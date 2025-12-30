تسجيل جديد كلية الملك خالد العسكرية 1447 تفتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية للعام الدراسي

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 09:03 صباحاً - قامت لجنة الإعلان والقبول المركزي عن فتح باب التقدم في كلية الملك خالد العسكرية كما أعلنت عن مجموعة من الشروط التي يجب أن تتواجد في الشخص لللدخول للكلية ولمعرفة خطوات التسجيل وموعد فتح الكلية تابع تلك المقالة.

شروط التقديم في كلية الملك خالد العسكرية

قامت لجنة القبول والتسجيل بالإعلان عن بعض الشروط التي يجب أن تتواجد في الشخص الذي يرغب في التقديم ومن تلك الشروط:

أن يكون المتقدم هو من أصل سعودي.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك وبسمعتة طيبة بين أهله.

أن يكون متزوج من سعودية وليست أجنبية.

أن يتراوح عمره من 17 عام حتى 22 عام.

يجب أن يخضع لإختبار تناسب طوله مع وزنه بحيث لا يقل طوله عن 165 ولا يقل وزنه عن 52 وبحيث ي

كون أزيد طول 188 سم وألا يقل وزنه عن 95 كيلو جرام.

أن يكون خريج العام الحالي وليس السنوات السابقة.

يجب أن يحصل على شهادة الثانوية العامة سواء بالعلوم الطبية أو نظام المقررات االطبيعية وألا يقل تقديره عن 80% .

العامة سواء بالعلوم الطبية أو نظام المقررات االطبيعية وألا يقل تقديره عن 80% . يجب ألا يتخطى فيإختبار التحصيلي والقدرات عن 60%.

أن يكون معه شهادة STEP للغة الإنجليزية.

أن يجتاز كافة الإختبارات البدينية والفحصوات الطبية.

فتح باب التسجيل في الكلية

أعلنت لجنة القبول المركزي عن فتح باب التسجيلللقبول فيكلية الملك خالد العسكرية وللتقديم قم بإتباع الخطوات التالية لتعرف:

قم بالدخول رابط التسجيل الخاص بكلية الملك خالد لمن يحمل شهادة الثانوية العامة.

أدخل كل البيانات التي يطلبها منك الموقع من اسمك ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني وغيرها من الخطوات.

ميعاد التقديم بكلية الملك خالد

قالت وزارة الحرس الوطني أن أخر ميعاد للتقديم لمن يحملوا شهادة الثانوية العامة سيكون يوم الإثنين الذي يوافق 19/12 للعام الهجري 1447 وتستمر الوزارة في فتح باب التقديم للطلاب حتى يوم السبت 24/12 للعام الهجري 1447.

لقد أشارنا في مقالنا عن ميعاد التقديم في كلية الملك خالد العسكرية وميعاد التقديم وخطوات التقديم؛ لذا تابع تلك المقالة لتعرف.