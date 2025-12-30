سعر سهم رؤوم (4144) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 30-12-2025

واصل سعر سهم شركة مهارة للموارد البشرية (1831) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى الدعم 6.09 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 6.56 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد