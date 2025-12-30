شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين (BTCUSD) يظهر إشارات متباينة – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل
2025-12-30 02:12AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج عن تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع اقترابه حالياً من كسر مستوى الدعم المحوري عند 87,000 دولار، وهو ما قد يضاعف من حدة الضغوط البيعية ويفتح المجال أمام مزيد من التراجع على المدى القريب.
وفي المقابل تبرز بعض الإشارات الفنية الداعمة لاحتمالات التماسك، حيث بدأ ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما قد يساعد على إيقاف نزيف الخسائر مؤقتاً أو يدعم ارتداداً محدوداً خلال الفترة القادمة.