الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 02:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج عن تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع اقترابه حالياً من كسر مستوى الدعم المحوري عند 87,000 دولار، وهو ما قد يضاعف من حدة الضغوط البيعية ويفتح المجال أمام مزيد من التراجع على المدى القريب.

 

وفي المقابل تبرز بعض الإشارات الفنية الداعمة لاحتمالات التماسك، حيث بدأ ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما قد يساعد على إيقاف نزيف الخسائر مؤقتاً أو يدعم ارتداداً محدوداً خلال الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا