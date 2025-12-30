الاقتصاد

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 30-12-2025 1/2
  • سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 30-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 02:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستهداف مقاومات جديدة. 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا