سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 30-12-2025

شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) تداولات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وقوة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستهداف مقاومات جديدة.