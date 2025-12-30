سعر سهم دلالة (DBIS) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 30-12-2025

تقدم سعر سهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات (7200) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 176.20 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وقد وصل إليها السهم وارتد منه انخفاضاً لينجح في جني أرباحه واكتساب بعض الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على اختراقه، في ظل استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 176.20 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 188.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد