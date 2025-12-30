الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 30-12-2025 1/2
  • سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 30-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستقر على مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 02:12AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باستمرار الضغط السلبي الناتج عن تداوله دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع اقترابه حالياً من كسر مستوى الدعم المحوري عند 87,000 دولار، وهو ما قد يضاعف من حدة الضغوط البيعية ويفتح المجال أمام مزيد من التراجع على المدى القريب.

 

وفي المقابل تبرز بعض الإشارات الفنية الداعمة لاحتمالات التماسك، حيث بدأ ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، وهو ما قد يساعد على إيقاف نزيف الخسائر مؤقتاً أو يدعم ارتداداً محدوداً خلال الفترة القادمة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا