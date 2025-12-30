سعر سهم الدولي (KIB) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 30-12-2025

قفز سعر سهم شركة نماء للكيماويات (2210) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً في وقت سابق باختراقه لخط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي، وليعزز من فرص تمديد مكاسبه على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 24.20 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 27.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد