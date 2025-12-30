سعر سهم ام آي اس (7200) يستعد لمهاجمة مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 30-12-2025

ارتفع سهم الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (6010) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 18.20 ريال، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على الارتفاع وسط كل الضغوط السلبية المحيطة به، فالسهم يسيطر عليه الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد دخولها في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السهم.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم المذكور 18.20 ريال، ليستهدف بعدها دعمه التالي عند سعر 17.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي