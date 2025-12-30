الاقتصاد

سعر النفط الخام يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر النفط الخام يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025 1/2
  • سعر النفط الخام يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 01:47AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر سهم دلالة (DBIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، عن طريق تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.939 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 1.036 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا