سعر النفط الخام يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-12-2025

تراجع قليلاً سعر سهم دلالة (DBIS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، عن طريق تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.939 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 1.036 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد