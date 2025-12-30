تكنولوجيا: سامسونج تستعد لفرض حضورها في CES عبر مساحة عرض مستقلة لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في مطلع يناير، لن تظهر سامسونج في CES بالطريقة المعتادة. فبدلًا من إقامة جناح تقليدي داخل المعرض، أعلنت الشركة أنها ستسلك طريقًا مختلفًا من خلال تجهيز قاعة عرض مستقلة بالكامل في فندق The Wynn.

هناك، تعتزم سامسونج تقديم تجربة مصممة بأسلوب يمزج بين تقنيات المتاحف وصالات الفن لعرض أحدث ابتكاراتها. وقد لمّحت الشركة بالفعل إلى استعدادها للكشف عن أجهزة تلفاز جديدة وشاشات وحلول منزلية ذكية في هذا الموقع.

وبالإضافة إلى دورها كمساحة عرض، ستوفر قاعة سامسونج في The Wynn بيئة متكاملة تسمح بتنظيم العروض التقديمية والفعاليات والمنتديات التقنية، إلى جانب عقد جلسات عمل واستشارات مع الشركاء والعملاء الرئيسيين في مكان واحد.

ووفقًا للبيان الرسمي، تجسّد هذه الخطوة التزامًا بتحويل مفهوم المشاركة في المعارض نحو نهج يركز على تجربة الزائر بدلًا من مجرد تغيير الموقع.

كما تخطط سامسونج لعرض نهجها الموحد في مجال الذكاء الاصطناعي وتوضيح رؤيتها العامة للأعمال خلال CES. ويمنحها موقع The Wynn مساحة أوسع لعرض ابتكاراتها بدون قيود، وتمكينها من إيصال استراتيجيتها ورؤيتها للذكاء الاصطناعي بكامل تفاصيلها، مع إبراز القيمة الحقيقية التي يمكن أن يضيفها هذا التوجه لحياة المستخدمين.

وتهدف الشركة من خلال تصميم القاعة إلى تقليل الازدحام وتعزيز جودة الفعاليات لضمان تجربة أعمق وأكثر ثراءً للزوار.

وسيتمكّن الحاضرون من استكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها سامسونج والتي توفر اتصالًا مستمرًا وسلسًا في أي وقت ومن أي مكان، ضمن منظومة فائقة الترابط تعمل فيها البرمجيات والذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب لتجاوز حدود العتاد التقليدي. وترى سامسونج أن هذا التكامل هو ما يميزها ويجعلها قادرة على تقديم تجربة لا يمكن لغيرها توفيرها.

