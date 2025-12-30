تكنولوجيا: سامسونج تجهّز هاتف Galaxy S26 Ultra بعدسة جديدة تقضي على انعكاسات الإضاءة وترفع جودة التصوير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتزايد التسريبات حول منظومة التصوير في هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra، وتشير أحدث المعلومات القادمة من الصين إلى نية الشركة معالجة بعض المشكلات التي ظهرت في الأجيال السابقة.

فقد نشر المسرّب المعروف Ice Universe تدوينة على منصة Weibo، تكشف أن الهاتف سيحصل على تحسينات تقلل بشكل واضح من ظاهرة انعكاس الإضاءة (Lens Flare) أثناء التصوير.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد التسريبات أن سامسونج تعزّز العدسات بطبقات طلاء ومعالجة بصرية أكثر تقدمًا، مما يساهم في تقليل التشوهات وتحسين واقعية الألوان.

كما تشير المعلومات إلى أن درجات لون البشرة لن تميل إلى الأصفر كما كان يحدث في بعض الصور السابقة، وهو ما قد ينعكس على دقة الألوان وواقعية اللقطات اليومية.

أما على مستوى العتاد، فتذكر الشائعات السابقة أن Galaxy S26 Ultra سيأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل (Sony IMX874)، بينما سيضم الخلف أربع كاميرات:

كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل (ISOCELL HP2)،

كاميرا واسعة بدقة 50 ميجابكسل (Samsung JN3)،

كاميرا بيريسكوب مقربة بدقة 50 ميجابكسل (IMX854)،

وكاميرا مقربة إضافية بدقة 12 ميجابكسل (Samsung S5K3LD).

وتشير التسريبات كذلك إلى أن المستشعر الرئيسي هو نفسه المستخدم في Galaxy S25 Ultra، لكن الفتحة ستشهد تغييرًا ملحوظًا؛ حيث من المتوقع أن تأتي بفتحة f/1.4 بدلًا من f/1.7، وهو ما قد يسمح بدخول ضوء أكبر وتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة، وبالتالي رفع جودة التفاصيل وتقليل التشويش.

هذه التطويرات، إن صحت، قد تجعل Galaxy S26 Ultra يقدم تجربة تصوير أكثر نضجًا وتوازنًا، مع تحسينات مباشرة تستهدف أبرز الانتقادات التي تلقّاها الجيل السابق.

