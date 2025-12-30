تكنولوجيا: مسرب يؤكد احتمالية تأجيل إطلاق جهاز Xbox الجديد و PS6 بسبب ارتفاع أسعار الذاكرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير الارتفاعات القياسية في أسعار الذاكرة إلى تأثير واضح على الجيل الجديد من أجهزة الألعاب. وبينما يستعد البعض لانتظار PS6 المحتمل في عام 2027، وتواصل مايكروسوفت التعاون مع AMD لتطوير Xbox جديد، يؤكد توم هندرسون من Insider Gaming أن النقاشات حول تأجيل الإطلاق بدأت بالفعل.

بعد ظهور تكهنات أولية في بودكاست سابق، أصبح احتمال تغيير موعد إطلاق PS6 و Xbox القادم أكثر واقعية الآن. وبحسب هندرسون، قاد الوضع الحالي الشركات إلى مناقشة فكرة تأجيل الجيل الجديد عن نافذة الإطلاق المخطط لها بين 2027 و2028.

وفي ظل هذه التحديات، تبحث الشركات عن خيارات أخرى. ورغم إمكانية رفع أسعار الأجهزة القادمة، ما زالت هناك آمال بأن أسعار الذاكرة ستعتدل قريبًا.

وقد ترفع شركات كبرى مثل سامسونج و SK Hynix إنتاج DRAM لتخفيف النقص، لكنها تركز حاليًا على تلبية احتياجات مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المتنامية.

من المتوقع أن يعتمد الجيل الجديد من Xbox و PS6 على ذاكرة GDDR7، وهي نفس الفئة المستخدمة في بطاقات الرسوميات الحديثة. كما يتأثر سوق VRAM و DDR5 أيضًا بقلة المعروض، ما يزيد من التكلفة الإجمالية للمكونات. وتشير التوقعات إلى أن جهاز Xbox المقبل قد يشبه حاسب ألعاب يعتمد على ويندوز، الأمر الذي قد يزيد من تكلفته النهائية.

ومع تراجع مبيعات أجهزة الألعاب في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي، يزداد الحديث عن تمديد عمر PS5 و Xbox Series X بدلًا من الإسراع في إطلاق الجيل الجديد.

ورغم أن تخفيض أسعار الأجهزة الحالية قد يبدو حلًا منطقيًا، إلا أن ارتفاع تكاليف المكونات يجعل هذا الخيار صعبًا. ووفقًا لتسريبات Moore’s Law Is Dead، قد تضطر مايكروسوفت لرفع أسعار أجهزتها الحالية بدلًا من خفضها.

ويمتد تأثير أزمة الذاكرة أيضًا إلى خطط إطلاق Steam Machine من فالف، حيث تشير تسريبات حديثة إلى احتمالية تأجيل الجهاز عن موعده المتوقع في الربع الأول من 2026 بسبب ارتفاع أسعار DDR5.

المصدر