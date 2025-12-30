الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - اعرف الان للبيع سيارات مستعملة في السعودية بداية من ٤٥٠٠ ريال تويوتا كورولا موديل ٢٠١٦

يبحث مواطني المملكة العربية السعودية عن سيارات مستعملة، ويبحثون عن أنواع سيارات جيدة ولا تكون باهظة الثمن، وتكون بها مميزات كثيرة، مثل سيارات تويوتا بكل أنواعها وموديلاتها، حيث أنها حصلت على أعلى نسب مبيعات بالسعودية، نظرا لأنها أكثر نواع سيارات مميز، حيث أنها لا تعطل كثيرا وغير باهظة الثمن، ويوجد في كل مكان قطع غيار لها، وتناسب الأفراد الذين يسافرون كثيرا، وتتحمل المسافات الطويلة.

تويوتا كامري ٢٠٠٤ للبيع في السعودية



يوجد بالمملكة العربية السعودية بمدينة الشرقية سيارة تويوتا موديل ٢٠٠٤ غير باهظة الثمن على الإطلاق فيبلغ سعرها ٤٥٠٠ ريال سعودي، تتميز السيارة بأنها من النوع الناقل الاتوماتيك، قراءة العداد الخاص بحساب المسافات التي تقطعها السيارة يكون ٨٠ الف كيلو متر، تتميز سيارة تويوتا باللون الأزرق السماوي، لا يوجد بالسيارة تقشيرات او خدوش.

سيارة تويوتا كورولا موديل ٢٠١٦



تتوفر السيارة في المملكة العربية السعودية بمدينة مكة المنورة، السيارة نوع تويوتا كورولا موديل ٢٠١٦، وتتميز قراءة العداد الخاص بحساب المسافات التي تقطعها السيارة ١٤٥ الف كيلو متر، السيارة لا يوجد بها اي تقشيرات أو خدش، تستطيع السيارة السفر لمسافات بعيدة وطويلة، تتميز السارة بلونها الابيض الرائع، وناقل السيارة من النوع الاتوماتيك، سعرها ١٨ الف ريال سعودي، تقبل البنزين.

كيا سيراتو ٢٠١٦ للبيع

تتواجد السيارة بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تكون موديل ٢٠١٦ نوع كيا سيراتو، السيارة ليست جديدة ولكن استعمالها خفيف، نقبل دفع مقدم للسيارة ويقدر بحوالي خمسة آلاف ريال سعودي، ونقبل نظام التقسيط بقدر ١٥٠٠ ريال شهريا، تتميز السيارة بأنها من النوع الناقل الاتوماتيك، وتتميز باللون الأزرق الغامق، يوجد تكييف بالريموت كنترول، تتميز مرآة السيارة بأنها من النوع الاتوماتيك، يوجد usb وتستطيع تشغيل الاسطوانات بالسيارة.

ختاما نكون قد أوضحنا بعض أنواع السيارات المستعملة ومميزاتها وطرق الدفع، وشرحنا اماكن تواجد السيارات، وكل المعلومات بالتفصيل.