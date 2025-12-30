الاقتصاد

تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-12-2025 1/2
  • تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 10:23AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 87,000$، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحاول السعر بتحركاته الأخيرة التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يدعم فرص تمديد مكاسب السعر على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا