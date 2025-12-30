كم باقي على المولد النبوي 2026 وما حكم الاحتفال به في الكتاب والسنة النبوية؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 01:10 مساءً - كم باقي على المولد النبوي وما حكم الاحتفال به في الكتاب والسنة النبوية؟ تعتبر هذه الأسئلة من الأسئلة التي تتبادر على ذهن المواطنين في الوقت الحالي، وهذا بسبب اقتراب يوم المولد النبوي الشريف، حيث تعتبر هذه المناسبة من المناسبات السعيدة التي يحتفل بها العديد من المسلمين حول العالم، وعبر جريدة لحظات نيوز نعرض لكم موعد المولد النبوي.

كم باقي على المولد النبوي 2026

إن المولد النبوي الشريف يعتبر من أفضل الأيام التي مرت على الأمة الإسلامية، ففي هذا اليوم ولد أشرف خلق الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لذلك يرغب الكثير من الناس في معرفة موعد المولد النبوي للاحتفال بتلك الذكرى العطرة، والجدير بالذكر أنه لم يتبقى الكثير من الأيام على هذا اليوم.

وقد تم الإعلان عن موعد المولد النبوي الذي سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 12 من شهر ربيع الأول عام 1447 هجريًا، وعلى هذا الأساس فالأيام المتبقية على المولد النبوي نحو 20 يومًا.

ما حكم الاحتفال به في الكتاب والسنة النبوية؟

يوجد عدد كبير من الناس الذين يرغبون في معرفة حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، والجدير بالذكر أن بعض العلماء والفقهاء في أمور الدين قد أجمعوا على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر غير مشروع ويمكن أن يعتبر بدعة.

حيث أكد ابن الباز على أن النبي لم يحتفل بيوم مولده ولا الصحابة، من الراجح ومن الصواب عدم الاحتفال بهذا اليوم، والأفضل أن يسير المسلمون على تطبيق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام والسير على النهج الذي يهدينا وأمة المسلمين إلى الجنة.

موعد الإجازة الرسمية للموظفين بمناسبة المولد النبوي

إن مناسبة المولد الشريف تعد من المناسبات التي تعتبرها العديد من الدول كإجازة رسمية يحصل عليها الموظفون العاملون في الدولة، وهذا يعود إلى أهمية هذا اليوم الذي يعتبر من أحب الأيام على قلوب المسلمين في العالم أجمع، لذلك تقوم الحكومة بجعله إجازة رسمة، والتي توافق كما ذكرنا يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول والذي يوافق في التقويم الميلادي يوم 27 من شهر سبتمبر عام 2026 م.

يعتبر المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية المهمة التي يحتفل بها المسلمين إحياءً لهذا اليوم، ويعبرون عن ذلك من بتبادل التهنئة وكثرة الصلاة على سيدنا محمد أشرف المرسلين ومن الأسئلة التي يطرحها الناس كم باقي على المولد النبوي وما حكم الاحتفال به في الكتاب والسنة النبوية؟ وما هو موعد الإجازة الرسمية للموظفين؟، حتى يتمكنوا من الاحتفال بهذا اليوم المهم.