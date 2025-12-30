انت الان تتابع خبر اجتماع حكومي برئاسة السوداني لتعظيم الإيرادات المالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد"، مبينا ان "الاجتماع، وهو الثالث الخاص بتعظيم الإيرادات المالية، ناقش البرنامج الذي أعدته اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، التي قدم رئيسها شرحاً مفصلاً عن هذا البرنامج والخطوات التي اشتمل عليها".

وأضاف ان "رئيس الوزراء وجه بدراسة البرنامج وتقدیم مقترحات نهائية للمجلس لكي تتخذ القرارات النهائية بشأنها"، موضحا ان "الاجتماع ناقش موضوع آليات الإقراض من صندوق دعم التصدير".

وذكر ان "رئيس الوزراء اوعز بإعداد کشف بكل الصادرات والمصدرين والكميات والجهات المصدرة اليها من اجل اتخاذ القرارات الخاصة بمبدأ الإقراض من صندوق دعم التصدير"، لافتا الى ان "الاجتماع استكمل مناقشة مخرجات الجلسة السابقة الخاصة بتعظيم الإيرادات وتقليل النفقات، والوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (1033) لسنة 2025، بجانب تقييم مقترحات لجنة الجباية الضريبية".

