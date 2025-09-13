اخبار العالم

ابن بيه يدعو لترسيخ الاستقرار وحماية المقدسات

13 سبتمبر 2025 09:00

طشقند (وام)

أكد معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسِّلم، أن الهدف الأسمى للوثائق والإعلانات الدولية هو خدمة السلام وترسيخ الاستقرار في العالم، موجهاً دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي لوقف الحروب والتدمير والتجويع والتهجير، خاصة في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مدمرة، وفي مقدمتها ما يجري في غزة. جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني لحوار الوثائق والإعلانات في أوزبكستان، حيث قدم مجموعة من التوصيات الرئيسية شملت الدعوة إلى وقف النزاعات المسلحة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز القيم الإنسانية ومساعدة المحتاجين، والاستثمار في التربية، وحماية دور العبادة، بالإضافة إلى صياغة مقاربة متوازنة تحترم حرية التعبير وتمنع الإساءة إلى المقدسات.

