"دهانات الجزيرة" تشارك في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت "" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان وحلول البناء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا بدمشق، والذي يُعد أحد أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع الشركات العربية والدولية المعنية بإعادة إعمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية في سوريا.
وتمثّل هذه الخطوة مبادرة رائدة من "دهانات الجزيرة" لدعم جهود إعادة الإعمار، من خلال تلبية احتياجات السوق بتقديم حلول بناء متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية في سوريا. وركّزت "" خلال المعرض على تعزيز حضورها في السوق السوري وبناء شراكات استراتيجية مع المهندسين والمقاولين والمطورين العقاريين، استناداً إلى خبرتها الطويلة في تطوير مشاريع عمرانية تجمع بين الجمال والاستدامة، وقدرتها على التأثير الإيجابي في المشهد العمراني.
عن "دهانات الجزيرة"
أسست «» في المملكة العربية السعودية عام 1979م، وتعد اليوم من الشركات الرائدة في صناعة الدهانات وحلول البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. جميع منتجاتها متوافقة مع أعلى المعايير العالمية ومتوفرة في أكثر من 1000 صالة عرض. تقدم حلولاً مبتكرة ترتقي بجودة الحياة وتعزز الاستدامة في قطاع البناء، تجسيداً لمفهومها "نبتكر بفن."
