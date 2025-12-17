انت الان تتابع "دهانات الجزيرة" تشارك في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت " دهانات الجزيرة " الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان وحلول البناء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في المعرض الدولي لإعادة إعمار سوريا بدمشق، والذي يُعد أحد أبرز المنصات الإقليمية التي تجمع الشركات العربية والدولية المعنية بإعادة إعمار البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية في سوريا.

وتمثّل هذه الخطوة مبادرة رائدة من "دهانات الجزيرة" لدعم جهود إعادة الإعمار، من خلال تلبية احتياجات السوق بتقديم حلول بناء متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة وتدعم مسيرة التنمية في سوريا. وركّزت " دهانات الجزيرة " خلال المعرض على تعزيز حضورها في السوق السوري وبناء شراكات استراتيجية مع المهندسين والمقاولين والمطورين العقاريين، استناداً إلى خبرتها الطويلة في تطوير مشاريع عمرانية تجمع بين الجمال والاستدامة، وقدرتها على التأثير الإيجابي في المشهد العمراني.

