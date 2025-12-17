متابعة – من سرير المستشفى إلى القضاء: شيرين عبد الوهاب تردّ على إشاعة خطيرة

دبي - فريق التحرير: بعد أن ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بأخبار متداولة عن عودة خلافات الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب وعائلتها إلى الواجهة، الى جانب تناقل صورة مزيفة تُظهرها على سرير المستشفى مع تأكيدات عن تدهور حالتها الصحية، خرجت شيرين عن صمتها لوضع حدّ لهذه الإشاعات.
في التفاصيل، نشرت شيرين، بيانًا عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، طمأنت فيه جمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي بأنها بخير وتقيم في منزلها بشكل طبيعي.
كما شدّدت شيرين على أن الأخبار المتداولة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروّجي هذه الإشاعات، لوضع حدّ لمثل هذه الأخبار السخيفة.
