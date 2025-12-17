5 دول أوروبية تدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أدانت خمس دول أوروبية أعضاء بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهي المملكة المتحدة والدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا، عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، ودعت الدول الأوروبية الخمس إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

وجاء في بيان مشترك للدول الخمس تلاه نائب مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة جيمس كاريوكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: "ندين بشدة التصاعد غير المسبوق في عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين من جميع الأديان والفئات في الضفة الغربية و القدس الشرقية".

وأضاف البيان: "ندعو حكومة إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".

كما جددت الدول الأوروبية الخمس دعوتها إلى الحفاظ على الوضع القائم في الأماكن المقدسة بمدينة القدس.

المصدر : وكالات