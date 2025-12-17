«الأونروا»: إسرائيل تنتهك الحصانات الأممية للوكالة

ابوظبي - سيف اليزيد - جنيف (الاتحاد)

أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، أن استهداف إسرائيل لمقرات الوكالة، يشكل انتهاكاً واضحاً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأشار لازاريني، خلال اجتماع انعقد أمس في جنيف، بشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السويسرية، إلى أن «الأونروا» تواصل تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، لملايين اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، مضيفاً أن المساعدات الإنسانية وأنشطة التنمية الإنسانية تتعرض باستمرار للهجوم.

وأضاف: «الأسبوع الماضي اقتحمت الشرطة الإسرائيلية بالقوة المقر الرئيسي لـ(الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة، واستولوا على الممتلكات وبدلوا علم الأمم المتحدة بالعلم الإسرائيلي، هذه الأفعال تشكل انتهاكاً واضحاً لامتيازات وحصانات الأمم المتحدة».

وأوضح لازرايني أنه خلال العامين الماضيين، قتل أكثر من 380 من موظفي الوكالة في غزة، وتضررت أو دمرت أكثر من 300 منشأة تابعة لها، إلى جانب طرد إسرائيل للعديد من موظفي «الأونروا» الدوليين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.