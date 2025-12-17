تحذير أممي من تزايد أعداد الجوعى في أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام آباد (وكالات)

أكد برنامج الأغذية العالمي الأممي، أمس، أن أكثر من 17 مليون شخص في أفغانستان يواجهون خطر «انعدام الأمن الغذائي الحاد» هذا الشتاء- بارتفاع وصل لأكثر من 3 ملايين شخص مقارنة بالعام السابق. وقال جون ايليف، مدير البرنامج في أفغانستان: «فرقنا ترصد عائلات لا تستطيع الحصول على الوجبات الغذائية لأيام، وتتخذ إجراءات صارمة للبقاء على قيد الحياة. وترتفع معدلات الوفاة بين الأطفال، ومن المحتمل أن يتفاقم الأمر خلال الأشهر المقبلة». وأضاف: «تستعد أفغانستان لشتاء قاس لا يرحم في ظل أزمات متعددة. وقد أثر الجفاف على نصف البلاد ودمر المحاصيل. كما أدى إلى فقدان الوظائف وضعف الاقتصاد الذي أدى لتآكل الدخول وسبل المعيشة. كما أدت الزلازل الأخيرة لنزوح الأسر، مما زاد من حدة الاحتياجات الإنسانية».

وأشار ايليف إلى أنه على الرغم من كل ذلك، يتراجع الحديث عن توجيه مساعدات لأفغانستان. وقال: «نحن في حاجة لإعادة أزمة أفغانستان لتكون في صدارة الأمور الواضحة لمنح الأكثر ضعفاً في أفغانستان الاهتمام الذي يستحقونه».