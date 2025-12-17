جورج كلوني يعلن التوقّف عن مشاهد القبلات… قرار مفاجئ بعد حديث مع زوجته

دبي - فريق التحرير: كشف الممثّل الأميركيّ جورج كلوني عن تطوّر جديد في مسيرته التّمثيليّة، موضحًا أنّه اتّخذ قرارًا بعدم تقبيل النّساء على الشّاشة في أعماله المقبلة.

الممثّل البالغ من العمر أربعة وستّين عامًا، ونجم فيلم Ocean’s Eleven، تحدّث الخليج 365 في مقابلة جديدة، كاشفًا أنّه لن يسمح بمشاهد قبلات مع ممثّلات بعد اليوم.

وخلال الحديث، أشار كلوني إلى أنّ هذا القرار جاء بعد نقاش جمعه بزوجته أمل علم الدّين كلوني، مؤكّدًا أنّه قرر التّوقّف عن تقبيل الممثّلات على الشّاشة.

وقال كلوني: «كنت أحاول أن أسلك الطّريق نفسه الّذي اتّبعه بول نيومان، بأن أقول: حسنًا، لن أُقبّل فتاة بعد الآن».

وأضاف: “عندما بلغتُ السّتّين، أجريتُ حديثًا مع زوجتي. قلتُ لها: ما زلتُ أستطيع لعب كرة السّلّة مع الشّباب، ألعب مع شبّان في الخامسة والعشرين، وما زلتُ قادرًا على مجاراتهم وأنا في حالة جيّدة. لكن بعد خمسة وعشرين عامًا سأكون في الخامسة والثّمانين. لا يهمّ كم تتناول من ألواح الغرانولا، هذا رقم حقيقي”.