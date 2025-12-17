ماريسكا يعيّر عن تقديره لدعم جماهير تشلسي

الرياص - اسماء السيد - كارديف (المملكة المتحدة) : عبّر الإيطالي إنتسو ماريسكا مدرب تشلسي عن تقديره لدعم جماهير النادي بعدما رددت اسمه في الفوز على كارديف سيتي (المستوى الثاني) 3 1، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم الثلاثاء.

وتأهل تشلسي إلى نصف النهائي بفضل ثنائية الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، وهدف البرتغالي بيدرو نيتو، بعد أن أدرك الاسكتلندي ديفيد تورنبول التعادل لكارديف متصدر الـ"تشامبيونشيب".

ولم تكن المباراة سهلة على الـ"بلوز"، لكن بلوغ نصف النهائي الثالث في غضون 18 شهرا يعكس تأثير ماريسكا منذ وصوله من ليستر عام 2024.

وجاء الانتصار في توقيت مناسب بعدما قال ماريسكا عقب الفوز على إيفرتون السبت إن الـ48 ساعة السابقة كانت "الأسوأ" له في ستامفورد بريدج بسبب "غياب الدعم" من "كثيرين".

وأثارت تصريحاته تكهنات بأنه ينتقد المالكين المشاركين للنادي الأميركيين تود بويلي وبهداد إقبالي، إضافة إلى المديرين الرياضيين لورانس ستيوارت وبول وينستانلي.

وتردد أن ماريسكا غير راض عن عدم إعلان إدارة تشلسي دعمها له علنا وسط الانتقادات لسياسة التدوير التي اعتمدها خلال تراجع مستوى الفريق مؤخرا.

وكان الفوز على كارديف هو الثاني فقط في آخر ست مباريات بجميع المسابقات.

لكن ماريسكا الذي قاد الفريق للتتويج بكأس العالم للأندية ومسابقة كونفرنس ليغ مطلع العام، حظي بتشجيع جماهير تشلسي التي رددت اسمه طوال اللقاء.

وقال بعد أن توجه لتحية الجماهير عقب صافرة النهاية "أنا سعيد فقط، سنلعب نصف نهائي آخر وأعتقد أن هذا ما يستحقه المشجعون".

وأضاف "كانت لحظة رائعة، أقدّر ذلك، ممتن دائما. في بعض الأوقات عندما لا نفوز، لم يكونوا سعداء، وهذا طبيعي. لكن بشكل عام، الجماهير كانت دائما موجودة".

وعن ما إذا كان تحدث مع إدارة النادي منذ نهاية الأسبوع الماضي، قال "لا، كما قلت أمس (الاثنين)، بعد مباراة إيفرتون بدأت التحضير لكارديف. التركيز كان على كارديف".

وتابع "لم أتحدث مع أحد. لم أتحدث، لا بأس. قلت دائما إنني سعيد منذ اليوم الأول. لذا ليس الأمر أنني الليلة لست سعيدا. أنا سعيد".

ويبدو أن ماريسكا يحظى بدعم كامل من لاعبيه بعدما كافحوا لتجاوز حماس كارديف رغم قراره المغامر بإجراء 11 تغييرا، بما في ذلك إراحة المهاجم كول بالمر.

كما غاب الجناح الشاب البرازيلي إستيفاو الذي سيغيب عن مواجهة نيوكاسل في الدوري السبت بسبب "مشكلة عضلية بسيطة".