الذهب يتحرك صعودًا استنادًا على آمال الفائدة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس ،لتتحرك صعودًا صوب أعلى مستوى في شهرين ،مع نشاط عمليات شراء المعدن كأحد أفضل الفرص البديلة ،حيث تتوالي بيانات التضخم الضعيفة في الاقتصادات الكبرى ، مما يعزز من احتمالات الاستمرار في خفض أسعار الفائدة العالمية.



ويكبح تلك المكاسب، دخول الدولار الأمريكي في دورة من التعافي على المدى اللحظي من المستويات الأدنى في شهرين ونصف، في انتظار صدور بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة غداً الخميس.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.95% إلى (4,342.54$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,302.57$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 4,301.63$).



•عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء، فقدت أسعار الذهب نسبة 0.1% ،في أول خسارة في غضون الستة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في شهرين عند 4,353.59 دولارًا للأونصة.



الفائدة العالمية

تتوالي صدور بيانات التضخم الضعيفة في الاقتصادات الكبرى ،حيث تراجع التضخم الكندي بأقل من توقعات السوق ،وانخفض التضخم البريطاني لأدنى مستوى في ثمانية أشهر ،موضحةً استمرار انحسار الضغوط التضخمية على البنوك المركزية العالمية ،مما يعزز من احتمالات استمرار تلك البنوك في خفض أسعار الفائدة في 2026.



يستعد بنك إنجلترا غداً الخميس لخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022، في رابع خطوة للتيسير النقدي هذا العام.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بحوالي 0.45% ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى في شهرين ونصف ،بصدد تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة ، عاكسًا انتعاشًا واسعًا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، يأتي انتعاش مستويات العملة الأمريكية في ظل انحسار الضغوط التضخمية على كبرى البنوك المركزية العالمية ، بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة ،الذي يعزز من احتمالات خفض أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2026.



الفائدة الأمريكية

•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يناير 2026 مستقر حاليًا عند 78% ،وتسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس مستقر عند 22%.



•ويُسعّر المستثمرون حاليًا خفضين لسعر الفائدة الأمريكية على مدار العام المقبل ،في حين توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى خفض واحد بمقدار 25 نقطة أساس.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر غداً الخميس بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر ، والتي ستوفر المزيد من الأدلة القوية حول مسار السياسة النقدية الأمريكية في 2026.



توقعات حول أداء الذهب

قال بوب هابركورن، كبير استراتيجيي السوق في شركة أر جي أو فيوتشرز : تمنح بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الأسباب لخفض أسعار الفائدة، وإذا ما خفضها، فسيكون ذلك مؤشرًا إيجابيًا للذهب... هكذا يفسرها السوق حاليًا.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ظلت يوم الثلاثاء بدون أي تغيير يذكر،ليستمر الإجمالي عند 1,051.69 طن متري.



نظرة فنية

سعر الذهب يعاود الارتفاع - توقعات اليوم – 17-12-2025