ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا

تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، رسالة خطية، من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة الدكتورة سامية صولوحو حسن، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي في جمهورية تنزانيا المتحدة محمود ثابت كومبو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.