تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 17-12-2025

شهد سعر النفط الخام (Crude Oil) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليصل السعر إلى اعادة اختبار مستوى المقاومة 56.40$، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل مستدام على المدى القريب، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي هابط شديد الانحدار على المدى القصير.