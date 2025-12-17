- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم إي باي (EBAY) يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 17-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-17 11:22AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
مدد سعر سهم تسلا TESLA, INC (TSLA) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 470.75$، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 470.75$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 530.50$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد