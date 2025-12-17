انخفاض الرؤية الأفقية وطقس غير مستقر غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى اتباع إجراءات السلامة أثناء الغبار والأتربة المثارة، وتجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع دخول الغبار والأتربة للعقارات، وتوخي الحذر واتباع إجراءات السلامة أثناء القيادة، ومتابعة النشرات الحوية الصادرة من الجهات الرسمية، حيث هبّت رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1500 متر على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الشمالية والشرقية. وبحسب المركز الوطني للأرصاد فقد ساد اليوم طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً تخللها بعض السحب الركامية مع سقوط أمطار على الجزر، وتمتد على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان خاصة مع السحب. ويتوقع المركز أن يسود غداً طقس غير مستقر ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة، يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 60كم/س، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان خاصة مع السحب.وجدير بالذكر أنه ووفقاً لتقارير المتابعة التي يصدرها المركز الوطني للأرصاد، فإن الدولة تشهد حالة جوية بدأت من السبت 13 إلى الجمعة 19 ديسمبر 2025، وتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمّق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي. وأفاد المركز بتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، من الثلاثاء حتى الجمعة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وبالنسبة إلى حالة البحر يكون خفيفاً إلى متوسط الموج ومضطرباً أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.