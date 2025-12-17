تكنولوجيا: iPad mini 8 قد يأتي بأداء أقوى من كل التوقعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تسريب داخلي لإصدار iOS 26 عن كمّ كبير من المعلومات حول منتجات أبل القادمة، وكان من أبرزها الجيل الثامن المنتظر من iPad mini، الذي يُتوقع أن يأتي بأداء أعلى مما أشارت إليه التوقعات السابقة، ما يعزز جاذبيته لمحبي الأجهزة اللوحية صغيرة الحجم.

وأشارت تسريبات ظهرت في نهاية الشهر الماضي إلى اعتماد iPad mini الجديد على معالج أقوى بكثير من A17 Pro الموجود في الجيل الحالي، وتحديدًا معالج A19 Pro المستخدم في هواتف iPhone Pro الحديثة.

وبحد ذاته، كان هذا سيُعد قفزة كبيرة في الأداء، خاصة أن A19 Pro أسرع بنحو 20% إلى 30% من A17 Pro. لكن، ووفقًا لتسريب نسخة iOS 26 الداخلية، يبدو أن أبل تخطط لخطوة أكبر، إذ تشير المعلومات التي نشرها المسرّب Kang على Weibo إلى أن iPad mini 8 سيعمل بمعالج A20 Pro بدلًا من ذلك.

ويُتوقع أن تعتمد أبل معالج A20 Pro في الجيل القادم من هواتفها، بما في ذلك سلسلة iPhone 18 والهاتف القابل للطي المرتقب. كما سيُصنّع هذا المعالج بدقة 2 نانومتر، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها أبل هذه التقنية، ما قد يترجم إلى زيادة في الأداء تصل إلى 15% وتحسن في كفاءة الطاقة بنسبة قد تبلغ 30% مقارنة بمعالجات A19 المبنية بدقة 3 نانومتر. وبهذا، يبدو أن iPad mini 8 يتجه ليكون جهازًا صغير الحجم بإمكانات أداء قوية جدًا.

وإلى جانب الترقية الكبيرة في المعالج، تشير التسريبات إلى تزويد الجهاز بشاشة OLED قياس 8.5 بوصة، مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز. أما من حيث موعد الإطلاق، فتُرجّح التوقعات وصول الجهاز خلال الربع الثالث من عام 2026، ما يعني أن المواصفات النهائية قد تخضع للتغيير.

وكالعادة، لم تؤكد أبل أيًا من هذه المعلومات رسميًا حتى الآن، لذلك تبقى هذه التفاصيل في إطار التسريبات إلى حين صدور إعلان رسمي.

المصدر