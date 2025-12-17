كدمات في وجهه… آخر تطوّرات الحالة الصّحّيّة للممثل محيي اسماعيل

دبي - فريق التحرير: يتلقّى الممثّل المصريّ محيي اسماعيل حاليًّا الرّعاية الطّبّيّة داخل أحد المستشفيات، أذ استقرّت حالته الصّحّيّة بعد نقله أمس إثر تعرّضه لوعكة مفاجئة.

وبحسب “القاهرة ٢٤” محيي إسماعيل في قسم العناية المركزة مع وجود بعض الكدمات على وجهه نتيجة سقوطه داخل منزله، عقب فقدانه الوعي لعدّة أيام أثناء بقائه بمفرده، قبل أن تنتبه عائلته إلى غيابه وتطلب الإسعاف.

يذكر أنّ “اسماعيل” يعاني منذ فترة من مشكلات في الكلى، إلّا أن حالته الحاليّة مطمئنة وهو بكامل وعيه ولا يمرّ بحالة غيبوبة وقد عُثِر عليه داخل شقّته في منطقة المهندسين، بعد بلاغ من الجيران حول عدم ظهوره منذ صباح اليوم السّابق، هذا ما دفع نجل شقيقته إلى التّوجّه إلى الشّقّة وكسر الباب بعد عدم الاستجابة، ليتِمّ العثور عليه داخل غرفة نومه. على الفور تمّ التّواصل مع الإسعاف ونقله إلى المستشفى.