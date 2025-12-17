تكنولوجيا: هاتف Xiaomi 17 Ultra يقترب من الإطلاق العالمي بعد ظهوره في الشهادات الرسمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير التسريبات إلى قرب إطلاق Xiaomi لهاتفها الرائد Xiaomi 17 Ultra في الصين يوم 26 ديسمبر، وهو ما أثار تساؤلات حول ما إذا كان الهاتف سيصل إلى الأسواق العالمية أم لا. والإجابة، وفق أحدث المعطيات، هي نعم.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي من Xiaomi حتى الآن، فقد حصل الإصدار العالمي من Xiaomi 17 Ultra مؤخرًا على اعتماد هيئة الاتصالات الفيدرالية FCC.

ويحمل الهاتف رقم الطراز 2512BPNDAG، والذي يظهر في قاعدة بيانات IMEI على أنه يعود بالفعل إلى Xiaomi 17 Ultra، كما يؤكد الحرف G في نهاية الرقم أن الجهاز مخصص للأسواق العالمية.

ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف وهو يعمل بنظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3، إلى جانب دعمه لتقنيات الاتصال الحديثة، مثل شبكات 5G، وWi-Fi 7، وBluetooth LE، بالإضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي.

وبحسب التسريبات السابقة، سيعتمد Xiaomi 17 Ultra على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، ليكون الهاتف الرائد الأقوى للشركة من حيث الأداء.

وعلى صعيد التصوير، يُنتظر أن يركّز الهاتف بشكل كبير على الكاميرات، مع مستشعر رئيسي بحجم 1 بوصة، ما يعزز مكانته كأحد أبرز هواتف التصوير المرتقبة.

