شكرا لقرائتكم خبر عن مونيرو كوين (XMRUSD) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – تحليل – 17-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-17 11:29AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر عملة مونيرو كوين (XMRUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 437.50، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خ طميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، ولكن بشرط اختراقه أولاً للمقاومة المذكورة 437.50، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 457.65.
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد