تكنولوجيا: إنستغرام يعلن نسخة خاصة لأجهزة التلفاز ويجلب Reels إلى الشاشة الكبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت إنستغرام عن تطبيق جديد مخصص للشاشات الكبيرة يحمل اسم Instagram for TV، في خطوة تهدف إلى نقل تجربة مشاهدة Reels إلى أجهزة التلفاز. وفي مرحلته الحالية، يقتصر التطبيق على عرض مقاطع Reels فقط، مع تأكيد الشركة أن مزايا إضافية قيد التطوير.

وبدأت الشركة اختبار التطبيق حاليًا داخل الولايات المتحدة على أجهزة Amazon Fire TV، على أن يتوسع لاحقًا ليشمل أجهزة ومناطق أخرى خلال الأشهر المقبلة.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إضافة ما يصل إلى خمسة حسابات مختلفة، أو إنشاء حساب مخصص للاستخدام عبر التلفاز فقط. كما ينظم مقاطع Reels ضمن قنوات منفصلة تعتمد على اهتمامات المستخدم وتفضيلاته.

ويدعم Instagram for TV ميزة البحث، ما يسمح باكتشاف صناع المحتوى والحسابات والموضوعات المختلفة بسهولة. وفي الوقت نفسه، تخطط إنستغرام لإضافة خصائص مستقبلية، من بينها استخدام الهاتف كجهاز تحكم، وإتاحة خلاصات مشاهدة مشتركة، إلى جانب تحسينات على أسلوب التنقل داخل التطبيق.

وعلى مستوى الأمان، يعتمد التطبيق نظام تصنيف عمري +13، ويوفر للمراهقين نفس إجراءات الحماية المتاحة على تطبيق الهاتف، بما يشمل تقييد الوصول إلى المحتوى أو التعليقات أو الحسابات غير المناسبة لمن هم دون 18 عامًا.

