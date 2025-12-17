تكنولوجيا: تسريبات تظهر هاتف Motorola Signature بشاشة منحنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تسريبات جديدة عن شكل هاتف Motorola Signature، بعد أسابيع من ظهور صور لهاتف Motorola Edge 70 Ultra التي أظهرت الجزء الخلفي فقط، والذي يُعتقد الآن أنه سيُباع باسم Motorola Signature.

وقد نشر المسرب Evan Blass (@evleaks) عبر منصة X صورًا جديدة توفر أفضل رؤية للهاتف حتى الآن، مع بعض التفاصيل الإضافية.

وتظهر الصور الهاتف بنفس الألوان التي سربت في أوائل ديسمبر، مع ذكر أسماء الألوان الجديدة وهي Carbon وMartini Olive، وكلاهما يتميز بملمس يشبه القماش. كما توضح الصور تصميم جزيرة الكاميرا الخلفية، التي تتميز بتشطيب معدني مصقول، ويظهر أن الهاتف سيحتوي على ثلاث كاميرات خلفية، واحدة منها للتصوير البعيد، إلى جانب نص حول الفلاش LED يكشف عن مستشعر Sony Lytia، وتثبيت بصري للصورة، ودعم Dolby Vision.

ولأول مرة، تكشف الصور عن واجهة الهاتف الأمامية، حيث يظهر أن Motorola Signature سيأتي بشاشة منحنية مع ثقب كاميرا مركزي، مما يؤكد أن الشركة لم تتخلى عن الشاشات المنحنية كما فعلت مع Motorola Edge 70. وتعتمد انطباعات المستخدمين حول الشاشة المنحنية على تفضيلاتهم الشخصية، وقد تكون عاملًا مؤثرًا في قرار الشراء.

ومن الملاحظ أن الشاشة الرئيسية تظهر تاريخ الخميس 23 أبريل، وهو متوافق مع تقويم 2026، وقد يشير ذلك إلى موعد الإصدار المتوقع، رغم أنه من المرجح أن تعلن الشركة عن الهاتف قبل هذا التاريخ نظرًا لتواتر التسريبات.

وباختصار، سيكون Motorola Signature أول هاتف ضمن سلسلة جديدة من Motorola، وسيعتمد على معالج Snapdragon 8 Gen 5، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، ويعمل بنظام Android 16 مباشرة عند الإطلاق.

ويضم الهاتف شاشة OLED بحجم 6.7 بوصة، بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1.5K، بينما تؤكد الصور أن الشاشة منحنية وليست مسطحة كما ورد في التسريبات السابقة.

