تكنولوجيا: Ubisoft تستحوذ على March of Giants وعودة مبتكر Rainbow Six Siege بلعبة MOBA جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تراهن Ubisoft على دخول جديد وقوي إلى سوق ألعاب MOBA، بعد استحواذها على استوديو Amazon Games Montreal وعلى لعبته قيد التطوير March of Giants، وهي لعبة مجانية من نوع “حرب MOBA” تخضع حاليًا لاختبارات ألفا مغلقة على الحاسب الشخصي.

وبموجب الصفقة، تنتقل ملكية اللعبة وفريق التطوير بالكامل إلى Ubisoft، في حين تتراجع Amazon عن دور التطوير المباشر، مع استمرار مشاركتها في الجانب التسويقي عبر منصّة Twitch.

ورغم عدم الكشف عن التفاصيل المالية، تبرز أهمية الصفقة في الأسماء التي تعيدها إلى Ubisoft. إذ يقود مشروع March of Giants كل من Xavier Marquis، المدير الإبداعي الأصلي للعبة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، والمنتج المخضرم Alexandre Parizeau، المدير التنفيذي السابق لـ Ubisoft Toronto، حيث يعود الاثنان إلى الشركة برفقة فريق مونتريال لمواصلة تطوير المشروع.

وكان قد أُعلن عن March of Giants في وقت سابق من هذا العام كأول لعبة MOBA تطوّرها Amazon داخليًا، وتقدّم تجربة قتال بنظام 4 ضد 4 داخل مسارات لعب تقليدية، ضمن عالم مستوحى من أجواء الحرب العالمية الأولى بطابع ستيمبانك.

ويتحكم اللاعبون في عمالقة ضخمين إلى جانب جيوش مدعومة بالذكاء الاصطناعي، داخل خرائط شديدة الطابع العسكري.

ورغم أن اختبارات الألفا المبكرة حظيت باهتمام محدود، فإنها أظهرت أفكارًا جديدة ولمسات مبتكرة على هذا النوع من الألعاب، بحسب ما تشير إليه Ubisoft وAmazon.

المصدر